Москва, 3 октября, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Директора Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера 3 октября экстренно госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По информации канала, у него была диагностирована пневмония. Медики оценили состояние пациента как средней степени тяжести.

«Мэтр пояснил, что слегка простыл под кондиционером, а потом ему стало хуже», — отмечается в тексте публикации.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября советского и российского актёра и кинорежиссёра Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. По информации телеканала РЕН ТВ, артисту провели ангиографию и удалили тромб. 3 октября стало известно, что его подключили к аппарату ИВЛ из-за проблем с дыханием.

25 августа из-за проблем с сердцем госпитализировали исполнителя комических куплетов, актёра Николая Бандурина. Врачи выявили у него нарушение сердечного ритма. Артист в тот же день сообщил о нормализации самочувствия.