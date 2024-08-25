Москва, 25 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Состояние здоровья актёра и юмориста Николая Бандурина, ранее госпитализированного из-за проблем с сердцем, стабилизировалось, о чём он рассказал в воскресенье, 25 августа.

РИА Новости/Василий Батанов Николай Бандурин

«Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, всё нормально», — процитировало его «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, о госпитализации Бандурина стало известно ранее в этот же день, 25 августа. По информации Telegram-канала «112», актёр пожаловался на недомогание и вызвал врачей.

Медики диагностировали у него нарушение сердечного ритма. После этого артиста госпитализировали. Ему назначили ряд обследований.