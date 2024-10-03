Москва, 3 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Власти Москвы утвердили проект создания нового городского центра развития на севере города. Об этом 3 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Реорганизуем территорию площадью почти 90 гектаров в районах Беговой и Хорошевский. К работе привлекаем ведущих архитекторов и проектировщиков», — написал он в своём Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что вместо устаревших производственных, коммунальных и складских объектов в этих районах возведут современные кварталы, в результате чего будет создано 27,6 тыс. новых рабочих мест, а также комфортные условия для проживания 16,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября Собянин рассказал, что в столице продолжают работы по редевелопменту бывших промышленных зон Калошино и Люблино. Он уточнил, что в них создаётся новый городской ландшафт — с современными кварталами и хорошей транспортной доступностью.

Мэр столицы 27 сентября рассказал, что строительство домов по программе реновации в Москве будет нарастать в арифметической прогрессии в течение ближайших лет. Собянин уточнил, что по этой программе планируется строить до 4 млн квадратных метров в год.