Москва, 27 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Строительство домов по программе реновации в Москве в ближайшие годы будет нарастать в арифметической прогрессии, заявил 27 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Алексей Никольский/РИА Новости

В столице по этой программе предполагается строить до 4 млн кв. м. в год, сказал Собянин на сессии форума «Российская энергетическая неделя».

«Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, (выполняются. — Прим. ред.), ни одна программа Москвы не остановлена. Более того, например, программа реновации (…) будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Будем строить уже не 1 млн, а 2 млн, 3 млн, до 4 млн кв. м в год, переселяя сотни тысяч людей», — сказал мэр.

Новые дома, в отличие от «хрущёвок», об энергоэффективности которых не может быть и речи, строятся по новым стандартам и являются как энергоэффективными, так и комфортными, добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов сообщил, что до конца октября по программе реновации в новые дома будут переселены более 6 тыс. москвичей. Рядом с домами обустроены игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, все здания должны быть удобны для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, сказал Ефимов.

До конца года будут обустроены удобные подъездные дороги к 25 московским домам, построенным по программе реновации, сообщил ранее в сентябре заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. На пяти объектах работы уже завершены.