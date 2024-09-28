Москва, 28 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В Москве продолжается работа по редевелопменту бывших промышленных зон Калошино и Люблино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Так мы создаём новый городской ландшафт — с современными кварталами и хорошей транспортной доступностью», — написал он в своём Telegram-канале.

Так, одной из развивающихся сейчас территорий является бывшая промзона Калошино, расположенная на востоке Москвы. Там запланировано возведение более 4 млн кв. метров недвижимости, в том числе жилые здания и объекты социальной инфраструктуры. Сейчас на территории уже построены несколько жилых комплексов, детский сад и образовательный комплекс.

Также специалисты преображают территорию бывшей промзоны Люблино, которая находится на юго-востоке столицы. На ней будет создана вся необходимая инфраструктура, включая поликлинику и объекты общественно-делового значения.

Кроме того, запланировано строительство многоэтажных наземных гаражей, расположенных вдоль железной дороги. На данном этапе в эксплуатацию введены жилые дома, школа и два детских сада.

Глава города добавил, что транспортную доступность указанных территорий обеспечивают станции МЦД-2 «Депо», «Перерва» и «Курьяново», а также МСД со съездом на Курьяновскую набережную и съезд с Иловайской улицы в направлении МСД.