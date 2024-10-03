Москва, 3 октября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. В преддверии наступления зимнего периода специалисты комплекса городского хозяйства промоют в Москве свыше 1,1 тыс. памятников. Об этом 3 октября сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Кадр из иелеграм-канала «Городское хозяйство Москвы»

«В рамках подготовки к зиме проведем последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи», — приводятся его слова на сайте правительства Москвы.

Бирюков уточнил, что промывку памятников можно производить только при положительных значениях температуры воздуха, при этом каждый из них нужно чистить по специальной технологии — в зависимости от материала изготовления и общего состояния.

Отмечается, что промывка памятников в Москве производится с апреля по октябрь регулярно — не менее раза в месяц или раз в две недели в случае сильного загрязнения.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что власти Москвы продолжают реализовывать масштабную программу по реставрации памятников архитектуры. По его словам, в 2023 году удалось вернуть первоначальный облик ещё 220 историческим объектам.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов 9 августа рассказал, что инвесторы с 2017 года завершили восстановление 12 помещений в объектах культурного наследия столицы. Он добавил, что сейчас продолжается реставрация ещё 15 объектов.