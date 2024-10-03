Баку, 3 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Спецслужбы Азербайджана и РФ совместными усилиями предотвратили провокацию против российского дипломата, которую готовили США, рассказал 3 октября глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин журналистам во время визита в Баку.

Мурад Оруджев/РИА Новости Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Он отметил, что обеим странам приходится противодействовать терроризму и незаконной миграции, бороться с нелегальной торговлей оружием и наркотиками, предотвращать подрывную деятельность государственных структур и неправительственных организаций. Есть силы, которые недовольны тем, что Москва и Баку проводят самостоятельную и суверенную политику.

«В качестве примера могу сказать, что недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», — сказал Нарышкин.

Глава СВР 2 октября прибыл в Баку с двухдневным официальным визитом. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также прошли переговоры представителей Службы внешней разведки России и службы государственной безопасности кавказской республики.

Президент РФ Владимир Путин посещал Баку в августе с официальным визитом. Алиев после встречи с российским лидером заявил, что Москва и Баку действуют как союзники, близкие партнёры и друзья.

Путин сообщил, что вместе с Алиевым обсудил широкий спектр двусторонних отношений. Россия и Азербайджан поставили масштабные задачи по их дальнейшему динамичному развитию.