Минск, 3 октября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Выдвинутые властями Литвы в Международном уголовном суде (МУС) обвинения в адрес Белоруссии абсурдны, заявил 3 октября белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

РИА Новости / МИД РФ

Он отметил, что Вильнюс решил задействовать против Минска ангажированные Западом судебные инстанции. Белоруссию это не удивляет, в республике понимают, для чего и с чьей подачи это делается.

«Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов. Мы спокойно смотрим на эту возню и не перестаём призывать соседей к благоразумию и адекватности», — процитировало Рыженкова белорусское агенство БелТА.

Прокурор МУС Карим Хан 30 сентября заявил, что власти Литвы обратились в суд с просьбой расследовать якобы имевшие место преступления руководства Белоруссии против человечности.

Вильнюс обвинил Минск в депортации неугодных и в преследованиях, якобы начавшихся в мае 2020 года. Авторы обращения заявили, что часть этих преступлений была совершена на территории Литвы, поэтому они якобы подпадают под юрисдикцию МУС.

Хан пообещал провести предварительное разбирательство, чтобы определить, есть ли разумные основания для начала полноценного расследования.

Как сообщало ИА Регнум, МУС 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его обвинили в «совершении военных преступлений на Украине».

Следственный комитет РФ возбудил против Хана, а также против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса уголовные дела.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение МУС юридически ничтожным. Международный уголовный суд не имеет отношения к Международному суду ООН. Москва не признаёт МУС и его юрисдикцию.