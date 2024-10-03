Москва, 3 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Британский Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon 3 октября зафиксировали в небе над Чёрным морем западнее Крыма, следует из данных сервиса по отслеживанию полётов Flightradar.

(сс) Steve Lynes

По информации сервиса, разведборт королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint поднялся в небо из аэропорта Констанца в 11:15 мск и начал кружить в западной части Чёрного моря.

Самолёт ВМС США взлетел с военно-морской базы НАТО на Крите. Пройдя над Грецией и Болгарией, он повернул в районе города Бургас и направился вдоль побережья Чёрного моря. Борт стал кружить в районе устья реки Дунай на востоке Румынии.

Как передавало ИА Регнум, Пентагон перебросил в Европу разведывательный самолёт Boeing RC-135U для наблюдения за действиями России. По данным Newsweek, 18 августа самолёт прибыл на авиабазу Милденхолл в Британии и уже через два дня он пролетал над прибалтийскими странами возле российских границ.

22 августа сообщалось, что в небе над Чёрным морем было зафиксировано скопление американских разведывательных самолётов. Речь шла о по меньшей мере четырёх воздушных судах: Boeing P8 Poseidon, Boeing RC-135W, Boeing E-3A Sentry, Bombardier Challenger 650.

На следующий день над черноморской акваторией пролетел британский самолёт RC-135W. Он принадлежит военно-воздушным силам Британии. Самолёт поднялся с аэродрома в Уоддингтоне.