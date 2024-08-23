Вашингтон, 24 августа, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Пентагон перебросил в Европу разведывательный самолёт Boeing RC-135U для наблюдения за действиями России, сообщил 23 августа американский журнал Newsweek.

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США

Журналисты отметили, что воздушное судно вылетело с базы ВВС США Оффатт. 18 августа самолёт прибыл на авиабазу Милденхолл в Британии и уже через два дня он пролетал над прибалтийскими странами возле российских границ.

В публикации не уточняется, как долго RC-135U будет находиться в Европе. Указанное судно используется для стратегической радиоэлектронной разведки, радиоперехвата, отслеживания активности сухопутных, морских и воздушных сил противника.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа стало известно о том, что в небе над Чёрным морем было зафиксировано скопление американских разведывательных самолётов. Речь шла о по меньшей мере четырёх воздушных судах: Boeing P8 Poseidon, Boeing RC-135W, Boeing E-3A Sentry, Bombardier Challenger 650.

23 августа над черноморской акваторией пролетел британский самолёт RC-135W. Он принадлежит военно-воздушным силам Британии. Самолёт поднялся с аэродрома в Уоддингтоне.