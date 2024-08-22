Москва, 22 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Множество американских разведывательных самолётов заметили в небе над Чёрным морем, сообщил 22 августа Telegram-канал «Военная хроника».

U. S. NAVY

«Куча американских разведывательных самолётов у Чёрного моря и Крыма. Когда появляется такое скопление, ничего хорошего обычно не происходит», — говорится в сообщении.

По данным сервиса контроля за воздушным движением FlightRadar24, в небе над Черноморским регионом заметили четыре натовских самолёта-разведчика: Boeing P8 Poseidon, Boeing RC-135V River Joint, Boeing E-3A Sentry, Bombardier Challenger 650.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня американский RQ-4B Global Hawk пролетал над Чёрным морем, но после пропал с радаров. На следующий день в небе над Чёрным морем вновь появился разведывательный беспилотник RQ-4. Он пролетал с включённым транспондером почти в 250 км от Ялты.

В конце июля Министерство обороны России сообщило, что российский истребитель Су-27 не позволил трём самолётам ВВС Великобритании нарушить государственную границу страны над акваторией Чёрного моря.

В марте зампредседателя правительства Крыма Георгий Мурадов назвал агрессией появление авиации НАТО над Чёрным морем. Он выразил мнение, что альянс пытается выведать самые чувствительные точки республики, чтобы передать информацию украинской стороне для ударов по ним.

В сентябре 2023 года самолёт-разведчик военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon заметили над Чёрным морем во время атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе. Отмечалось, что этот американский самолёт часто оснащают комплексом радиотехнической разведки дальнего действия. Напомним, украинская армия 22 сентября нанесла ракетный удар по штабу ЧФ.