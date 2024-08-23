Москва, 23 августа, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Над Чёрным морем зафиксировали полёт британского разведывательного самолёта RC-135W Rivet Joint. Объект появился на картах сервиса по отслеживанию воздушных судов Flightradar.

(сс) U. S. Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung RC-135 Rivet Joint

Борт Королевских военно-воздушных сил Великобритании с номером авиарейса RRR7223 поднялся с аэродрома в Уоддингтоне в 9:06 (12:06 мск).

К настоящему моменту он сделал несколько кругов в восточной части Чёрного моря в воздушном пространстве Румынии.

Как сообщало ИА Регнум, накануне сервис фиксировал четыре американских разведборта у берегов Чёрного моря. В их числе были Boeing P8 Poseidon, Boeing RC-135V River Joint, Boeing E-3A Sentry, Bombardier Challenger 650.

16 июля в небе над Украиной был замечен учебно-пилотажный самолёт Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании. Также самолёт ВВС Великобритании кружил над подконтрольными Киеву районами Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Над Чёрным морем в июне, почти в 250 км от Ялты, заметили разведывательный беспилотник RQ-4. БПЛА с позывным FORTE12 вылетел с авиабазы в Сигонелле в направлении Румынии.