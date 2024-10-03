Курск, 3 октября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Украинские боевики разбросали на территории Большесолдатского района Курской области замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества. Об этом 3 октября сообщил глава района Владимир Зайцев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», — написал он в своём Telegram-канале.

Зайцев в связи с этим призвал жителей региона сохранять бдительность и воздержаться от поездок в район.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября представитель российских силовых структур рассказал, что в экшен-камере убитого украинского боевика были обнаружены кадры расстрела мирных жителей Курской области. Он уточнил, что, судя по амуниции и внешнему виду, это были занимавшиеся обычным грабежом бойцы ВСУ.

Бойцы украинских формирований 27 сентября избили и повесили мирного жителя в церкви одного из сёл в приграничье Курской области. На данный момент ГВСУ СК расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области.

Российские следователи признали более 8 тыс. человек потерпевшими в результате агрессии киевского режима в Курской области. Общий ущерб от действий украинских боевиков в новых российских регионах и в приграничье превысил 7,5 млрд рублей.