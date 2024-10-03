Курск, 3 октября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В Курске после падения обломков воздушных целей, сбитых над городом системой противовоздушной обороны, значительных повреждений зданий и сооружений не обнаружили. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В Железнодорожном округе на нескольких улицах зафиксировано падение обломков. Последствия на земле уточняются, о них нужно сообщить по телефону 112», ― говорится в сообщении администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Курска добавили, что по всем повреждённым домовладениям комиссии округов проведут обходы и составят акты обследования повреждённого имущества.

Около полудня губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале написал, что поступает много сообщений о громких звуках в небе Курска. Он пояснил, что это отработала система ПВО по целям над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 3 октября российская система противовоздушной обороны нейтрализовала над рядом регионов РФ в общей сложности 100 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. В Минобороны уточнили, что всего перехватили или уничтожили 113 дронов ВСУ.

Над Курской областью перехватили 14 дронов. Больше всего вражеских дронов военным удалось нейтрализовать в Белгородской области — 73. В небе над территорией Воронежской области ликвидировали 25 БПЛА, ещё один дрон обезвредили в Брянской области.

Вечером 2 октября российские средства ПВО уничтожили над территорией Курской области десять украинских беспилотных летательных аппаратов.