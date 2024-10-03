Курск, 3 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Так называемая «дорога смерти» из подбитой украинской техники образовалась по пути в посёлок Коренево в Курской области. Видео с дорогой, заполненной уничтоженной российскими военными военной техники ВСУ, опубликовал 2 октября Telegram-канал «Судоплатов».

Кадр из видео

«Парад уничтоженной техники ВСУ в Курском приграничье», — говорится в сообщении.

По его информации, российские военные парализовали подвоз противника для группировки в населённом пункте Ольговка.

Как передавало 2 октября ИА Регнум, российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. Украинская армия выдвигалась в направлении посёлка Новый Путь. Минобороны РФ сообщило, что ВС России сорвали попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Ольговка и Черкасское Поречное. В ходе боёв украинские формирования потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

Вооружённые силы Украины потеряли более 19 550 военных за всё время боёв на курском направлении и 135 танков. За сутки на этом направлении украинская армия лишилась боевой машины пехоты, боевой бронированной машины, САУ «Богдана» и двух станций радиоэлектронной борьбы.