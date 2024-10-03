Москва, 3 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Никакой задержки с назначением бывшего главы Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) и участника программы «Время героев» Артёма Жоги на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) не было, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Артём Жога

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему со снятия с должности предыдущего полпреда Владимира Якушева до назначения Жоги прошло 8 дней, Песков заявил, что плотный график президента России Владимира Путина не давал возможности ему провести встречу с Жогой перед назначением.

«[Это было вызвано] чисто организационными моментами. Президент, естественно, должен был с ним встретиться, эта встреча состоялась вчера. До этого просто у президента график не позволял этой встрече состояться. Как только она состоялась, прошло назначение. Никакой задержки здесь не было», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Кремль 2 октября распространил информацию о том, что Путин подписал указ о назначении Жоги своим полпредом в УрФО. В тот же день новый полпред президента поблагодарил организаторов президентской программы «Время героев» за опыт, полученный за время обучения.

Новые назначения и ответственные должности получили 10 участников программы «Время героев».

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению главы государства Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.