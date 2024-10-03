Пекин, 3 октября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Китай испытывает экономические трудности, одновременно китайская оборонная промышленность значительно опережает американскую. Об этом 2 октября сообщил Foreign Affairs (FA).

Heng Sinith/AP/TASS

«Несмотря на текущие экономические проблемы страны, ее расходы на оборону стремительно растут, а оборонная промышленность находится на военном уровне», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Китай уже догнал США в своих возможностях по производству оружия. Кроме того, Китай стал крупнейшим в мире судостроителем, мощность которого примерно в 230 раз превышает мощность США.

В период с 2021 по 2024 год оборонно-промышленная база КНР произвела более 400 современных истребителей и 20 крупных военных кораблей, удвоила запасы ядерных боеголовок и более чем в два раза нарастила запасы баллистических и крылатых ракет, а также разработала новый бомбардировщик-невидимку. За тот же период Пекин в два раза увеличил количество запусков спутников.

«Оборонное производство США атрофировалось, и системе не хватает возможностей и гибкости, которые позволили бы американским военным сдерживать Китай», — считает автор материала Сет Джонс.

Как сообщало 5 марта ИА Регнум, Китай в 2024 году увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%. Отмечалось, что увеличение военных расходов стало крупнейшим за последние пять лет. Согласно ежегодному отчёту министерства финансов, в 2024 году военные расходы центрального правительства Китая, как ожидается, вырастут до 1,67 трлн юаней (около $231 млрд).

В октябре первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что американские власти поразились темпам наращивания работы Вооружённых сил России и оборонно-промышленного комплекса РФ в последние два года. Он отметил, что способность России восполнять потери вооружения вызвали реальную тревогу в США.

США поразились темпам наращивания работы Вооруженных сил (ВС) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в последние два года. В этом признался

Ранее 3 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военное сотрудничество России и Китая активно развивается. Высокий уровень взаимного доверия между странами позволяет интенсивно развивать военно-техническое сотрудничество для упрочения безопасности и поддержания стабильности на континенте.