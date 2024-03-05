Пекин, 5 марта, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика в 2024 году увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%. Об этом 5 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный к открытию второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В 2024 году расходы Китая на оборону увеличатся на 7,2%», — говорится в материале. Отмечается, что это увеличение военных расходов стало крупнейшим за последние пять лет.

Как уточнило агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчёт министерства финансов, ожидается, что в 2024 году военные расходы центрального правительства Китая вырастут до 1,67 триллиона юаней (около 231 миллиарда долларов). Военный бюджет КНР занимает второе место в мире после США.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 годуКитай увеличил расходы на национальную оборону до 1553,7 миллиарда юаней, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Официальный представитель ВСНП Ван Чао тогда подчеркнул, что модернизация вооружённых сил КНР не представляет никакой угрозы другим странам мира.