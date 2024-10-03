Москва, 3 октября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. У администрации президента РФ нет никаких данных о «чёрных списках» артистов, которым запрещено выступать в стране из-за их позиции в отношении специальной военной операции. Об этом 3 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — заявил он в беседе с RTVI.

Песков добавил, что позиция некоторых артистов может вызывать неприятие у организаторов мероприятий, но к государству это отношения не имеет.

Ранее, 2 октября, в СМИ появились сообщения, что в РФ якобы появился список артистов, которым запрещено выступать в стране из-за их позиции по спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Песков рассказал, почему ни он сам, ни президент РФ Владимир Путин не дают «заданий» журналистам. По словам пресс-секретаря, Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских СМИ.