Хабаровск, 3 октября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Хабаровский краевой академический музыкальный театр, серьёзно пострадавший в результате пожара, обещал восстановить губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Соответствующее заявление глава региона сделал 3 октября на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала «Губерния».

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Демешин назвал театр знаковой точкой для всего Хабаровского края и важнейшим объектом для региона, который нужно обязательно восстановить.

«Понятно, что [произошло] нарушение норм строительной безопасности. Я буду просить правоохранительные органы дать правовую оценку этому», — добавил губернатор и попросил работников театра набраться терпения, так как следует разобраться в причинах возгорания.

Как пояснил глава региона, он дал поручение проверить, как соблюдались меры противопожарной безопасности во время работ на крыше театра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Хабаровске локализовали пожар в Театре музыкальной комедии на площади четыре тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин и женщина. Мужчинам медпомощь оказана на месте, женщина госпитализирована с травмой.

Огнем уничтожена обшивка здания, произошло обрушение внутренних конструкций и кровли. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, большим количеством горючих материалов и предметов интерьера.

Следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО начало проверку по уголовной статье о нарушении требований пожарной безопасности.