Москва, 3 октября, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Москва и Доха обсуждают возможную дату поездки президента России Владимира Путина в Катар. Об этом 3 октября сообщил посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

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«Со своей стороны эмир Катара (Тамим бен Хамад Аль Тани. — Прим. ред.) пригласил президента Путина посетить Катар, но сейчас вопрос о датах обсуждается», — сообщил дипломат в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что обсуждается также дата визита эмира Катара в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля президент России и эмир Катара встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Во время переговоров Владимир Путин отметил хорошие тенденции по товарообороту между двумя странами, а также подчеркнул, что Москва и Доха взаимодействуют на дружеской основе. Также в ходе встречи глава российского государства пригласил Тамима бен Хамада Аль Тани посетить РФ. Эмир Катара принял приглашение Путина и в свою очередь пригласил его посетить Катар в удобное время.