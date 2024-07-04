Астана, 4 июля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани на полях саммита ШОС в Астане пригласил его посетить РФ.

РИА Новости/ Сергей Савостьянов Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани

«Вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения», — сказал глава российского государства.

Эмир Катара принял приглашение российского лидера и, в свою очередь, пригласил Путина посетить Катар в удобное время.

«Спасибо вам большое, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию, я его принимаю. Я со своей стороны тоже приглашаю вас посетить Катар в удобное для вас время», — сказал он на встрече с Путиным.

Президент РФ во время переговоров отметил хорошие тенденции по товарообороту между двумя странами, а также подчеркнул, что Россия и Катар взаимодействуют на дружеской основе.

Как передавало ИА Регнум, также 4 июля состоялись переговоры Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. На встрече Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

Днём ранее Путин провёл переговоры с президентами Турции, Монголии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии, председателем КНР, а также с премьер-министром Пакистана.

Президент России и другие лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию. В этом документе страны-участницы отразили свои подходы к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня.