Астана, 4 июля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Россия и Катар взаимодействуют на дружеской основе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 4 июля на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Танив Астане.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Отношения между Россией и Катаром строятся на очень хорошей основе, дружеской», — отметил Путин.

Он добавил, что наблюдаются хорошие тенденции по товарообороту между двумя странами.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Путина с представителями Катара в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

4 июля состоялись переговоры Путина и исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера. Во время переговоров Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Тегерана носят дружеский и конструктивный характер и будут укрепляться, несмотря на результат предстоящих выборов президента в Иране.

Днём ранее Путин провёл переговоры с президентами Турции, Монголии, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ухнагийном Хурэлсухом, Ильхамом Алиевым, Касым-Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко соответственно, председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.