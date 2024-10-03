Москва, 3 октября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. В Государственную думу внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать проезд сотрудников к месту работы и обратно при отсутствии возможности пользоваться общественным транспортом. Об этом 3 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, инициатива предполагает внесение дополнения к ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации («Основные права и обязанности работодателя»).

Законопроект касается тех случаев, когда сотрудник не имеет возможности добраться до места работы и обратно общественным транспортом в силу работы в ночное время, неразвитой сети общественного транспорта или каких-либо чрезвычайных обстоятельств.

Группа депутатов ЛДПР, которая внесёт законопроект на рассмотрение в Госдуму 3 октября, сочла инициативу полезной. Документ доработан с учётом позиции Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) сообщил, что в нижнюю палату Федерального собрания внесут на рассмотрение законопроект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий с наибольшим уровнем стресса. Одной из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий он назвал профессию школьного учителя.

До этого в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки сотрудников при ненормированном рабочем дне. Согласно тексту документа, ограничение составит 120 часов в год.