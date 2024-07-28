Москва, 29 июля, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы России внесут на рассмотрение законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки сотрудников при ненормированном рабочем дне. Согласно тексту документа, ограничение составит 120 часов в год.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

«Время, фактически отработанное работником, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, за пределами установленной для данного работника продолжительности рабочего дня (смены), не должно суммарно превышать 120 часов в год», — говорится в проекте закона.

Обязанность фиксировать количество часов переработки сотрудников ложится на плечи работодателя.

Уточняется, что предложенный законопроект вносит дополнения в статью 101 Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, законопроект предполагает предоставление работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, дополнительного оплачиваемого отпуска, продолжительность которого зависит от переработки, но не может быть менее трёх календарных дней в году.

Согласно пояснительной записке, авторы законопроекта полагают, что принятие инициативы позволит защитить права и интересы работников на отдых и обеспечит сохранение их здоровья.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Государственной думе напомнили, что в августе в силу вступит ряд законов, касающихся предоставления государственных услуг, деятельности банков и других сфер. В частности, в начале месяца в силу вступят меры, уточняющие действия банков и микрофинансовых организаций, направленные на возврат долгов гражданами. Также будут скорректированы правила единой выплаты на детей, начнёт действовать порядок наследования цифровых рублей, а муниципальные депутаты получат возможность участвовать в формировании местной администрации при определённых условиях.