Москва, 28 августа, 2024, 03:09 — ИА Регнум. В Государственную думу на рассмотрение внесут законопроект о дополнительных днях отпуска для тех, кто работает в профессиях с наибольшим уровнем стресса. Инициатором выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Дарья Антонова, ИА REGNUM Учитель в классе

«В осеннюю сессию вернусь к теме защиты чести и достоинства учителей, а также буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий», — сообщил «РИА Новости» Чернышов.

Депутат напомнил, что, согласно опросу SuperJob, школьный учитель — одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий. Многим из педагогов присуще профессиональное выгорание.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме депутаты разработали и предложили к рассмотрению законопроект, который даст возможность полицейским — участникам спецоперации получить дополнительный отпуск.

Постоянное самосовершенствование и обучение помогут избежать профессионального выгорания. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки сотрудников при ненормированном рабочем дне. Согласно тексту документа, ограничение составит 120 часов в год.