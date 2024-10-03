Вашингтон, 3 октября, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Право на свободу слова пытается отобрать у граждан США Демократическая партия. Такое заявление сделал 2 октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Демократическая партия открыто хочет отобрать у вас свободу слова», — написал бизнесмен на своей странице.

По мнению Маска, демократы лишат американцев права на свободу слова под предлогом борьбы с ненавистническими высказываниями. При этом, по словам Маска, демократы возьмут на себя право решать, какие высказывания следует считать ненавистническими.

Маск не впервые заявляет о своих опасениях в связи с возможной победой на выборах в США кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Как ранее сообщало ИА Регнум, Маск в конце сентября указал, что в случае победы Харрис в стране может закончиться демократия. Бизнесмен пояснил, что в случае победы кандидата от демократов нелегальные иммигранты продолжат приезжать в США и постепенно получать гражданство и право голоса на следующих выборах.

Ранее мультимиллиардер выразил мнение, что США «скатятся в тиранию» в случае поражения кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах.