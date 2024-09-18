Вашингтон, 18 сентября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. США «скатятся в тиранию» в случае поражения экс-президента страны и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое мнение 18 сентября высказал американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter).

Alex Brandon/AP/TASS Кандидат в президенты США Дональд Трамп

«Если Трамп не будет избран [президентом США], Америка скатится в тиранию. Трамп должен выиграть [выборы]», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 сентября Трамп заявил, что сотрудничество с Россией и Китаем будет выгодным для США. Экс-глава Белого дома отметил, что у России есть огромные запасы полезных ископаемых и других ресурсов, включая энергоносители.

Ранее Трамп отмечал, что не считает Россию и Китай врагами США и намерен наладить отношения с Москвой и Пекином. Он также обещал добиться урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации.

В интервью Маску Трамп заявлял, что надеется выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, так как это будет полезно для США. Бывший американский лидер также указывал на то, что действующий глава государства Джо Байден подтолкнул Китай навстречу России, что является серьёзной угрозой для интересов американской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле отмечал, что именно при Трампе США ввели огромное количество санкций против РФ. Представитель Кремля уточнил, что Трамп мало чем отличается от всех остальных президентов США.