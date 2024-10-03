Богота, 3 октября, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Тело колумбийского наёмника Майкла Фино, который участвовал в украинском конфликте на стороне ВСУ, прибыло на его родину без внутренних органов. Об этом сообщили журналистам родственники боевика.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным местного телеканала Ahora, наёмника ликвидировал снайпер в Курской области. Несколько дней назад труп Фино передало его семье руководство Интернационального легиона Украины. Родственники решили осмотреть тело и заметили, что у него отсутствуют внутренние органы.

Семья Фино через прессу потребовала от Украины объяснить эту ситуацию. Интернациональный легион ВСУ ответил, что согласно контракту в случае смерти наёмника его внутренние органы якобы могут изыматься для помощи раненым. Это, в частности, касается сердца, печени, почек и крови.

Вместе с тем журналисты отмечают, что на Украине действуют «чёрные трансплантологи», для которых изъятие органов из тел военных является прибыльным бизнесом.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года стало известно, что в военном госпитале в Херсоне, который находится под контролем Киева, из тел бойцов ВСУ тайно извлекались органы. При этом украинские трансплантологи утаивали этот факт от родственников умерших. Уточнялось, что после проведённой процедуры тела сжигались в крематории, а семьям военных вручались справки о том, что бойцы якобы пропали без вести.

В феврале появилась информация о том, что на территории Северодонецка (ЛНР), который до лета 2022 года был под контролем киевских боевиков, были обнаружены улики, в том числе и документы, подтверждающие деятельность «чёрных трансплантологов» в зоне украинского конфликта. Так, в городе силовики обнаружили бланки заявлений, заполненных от лица военнослужащих ВСУ по поводу их согласия на извлечение органов или тканей.