Брянск, 21 сентября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Российские военные ночью 21 сентября нейтрализовали ещё 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Губернатор в своём Telegram-канале уточнил, что их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

По информации Богомаза, ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать. К местам падения обломков дронов направились сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 20 сентября стало известно, что российские военные отражают попытку массированной атаки БПЛА на Брянскую область. После этого Богомаз проинформировал о пяти сбитых дронах, а затем ещё о двух и десяти вражеских беспилотниках, обезвреженных Вооружёнными силами РФ.