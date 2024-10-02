Вашингтон, 2 октября, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Решение Израиля объявить Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата назвали непродуктивным в Госдепе США. Соответствующее заявление сделал 2 октября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для журналистов.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

«Мы не считаем, что этот шаг будет продуктивным в каком-либо виде», — уточнил Миллер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну за его позицию по массированному ракетному удару Ирана по территории еврейского государства.

Глава израильского МИД Исраэль Кац отметил, что генсек ООН не осудил нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и не пытался объявить организацию террористической. Своё заявление глава МИД Израиля сделал после того, как Гутерриш в соцсети X осудил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Израиля, отметил, что Тель-Авив таким образом показал, что не желает, чтобы ООН каким-либо образом участвовала в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель Кремля также призвал всех к сдержанности.