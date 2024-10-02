Херсон, 2 октября, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Шесть мирных жителей были убиты ВСУ в результате кровавой провокации, совершённой 1 октября украинскими военными в Херсоне, который находится под контролем Киева. Об этом сообщил 2 октября глава Херсонской области Владимир Сальдо.

ИА Регнум

По информации губернатора, они атаковали людей на центральном рынке города. Также пострадали ещё несколько человек. Сальдо отметил, что Киев обвинил в случившемся российских военных.

«Вчера киевский режим устроил на центральном рынке в Херсоне кровавую провокацию, убив шесть мирных жителей и несколько десятков ранив и травмировав. Само собой, украинские палачи и их прикормленные пропагандисты обвинили Россию, заявив, что это был выстрел из танка с левого берега Днепра», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава российского региона подчеркнул, что прилёт боеприпаса был не с юга, как утверждают власти Украины, а с запада. Губернатор допустил, что огонь вёлся с территории силикатного завода на берегу реки Кошевой. Он уточнил, что в этом месте ВСУ создали крупную военную базу.

Кроме того, он заметил, что по рынку ударили не танковым снарядом, а миномётной миной или гаубичным снарядом. По словам Сальдо, на это указывает характер разрушений, и выстрел из танка оставил бы крупную воронку, которой нет.

Глава области выразил уверенность в том, что сценарий указанной кровавой провокации киевский режим продумал заранее. Губернатор добавил, что украинские журналисты прибыли на место удара раньше машин скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреливают поля и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары в регионе. Он отметил, что киевские военные используют артиллерию, чтобы уничтожить посевы.

14 июня появилась информация, что ВСУ приобрели 700 комплектов формы российских силовых структур. Представитель экстренных служб Херсонской области предположил, что эта экипировка нужна киевским войскам для подготовки провокаций на херсонском направлении против Вооружённых сил РФ.