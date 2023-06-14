Херсон, 14 июня, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Украинские военные приобрели 700 комплектов формы российских силовых структур и, вероятнее всего, готовят провокации на херсонском направлении против Вооружённых сил России. Об этом 14 июня сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Специалист рассказал, что ВСУ закупили порядка 700 комплектов формы российских силовых структур через подставные фирмы.

«По всей видимости, скоро стоит ожидать провокации, направленные против российских военных», — сказал он.

Также представитель экстренных служб уточнил, что киевские власти могут снять фейковые видеоролики об «уничтожении» российских войск или взятии в плен большого числа российских военных, якобы расстреле российскими солдатами мирных жителей или провести теракты в форме силовых структур России.

Он указал, что для постановочных видео есть масса разнообразных сюжетов, однако главное в них — «облить грязью противника, посеять панику и недоверие среди населения».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на фоне неудачных попыток контрнаступления ВСУ киевские власти могут попытаться провести новую провокацию в отношении Запорожской АЭС. Он уточнил, что украинская армия продолжает строить планы по форсированию Днепра в Херсонской области и около Энергодара.