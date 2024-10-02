Петропавловск-Камчатский, 2 октября, 2024, 22:06 — ИА Регнум. На Камчатке завершилась операция по спасению косаток. Об этом 2 октября сообщил глава Главного управления МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев.

Андрей Воровский/Telegram

Семейство косаток, состоящее из двух взрослых особей и двух детёнышей, застряло на мели во время отлива. Это произошло в селе Устьевом на западе Камчатки. Из-за мелководья млекопитающие не могли дышать. В результате 30 спасателей и волонтёров более 10 часов поливали животных водой, периодически двигая их на более глубокое место. Делать это приходилось вручную.

«У истории с косатками, скорее всего, счастливый конец. Мы до утра не узнаем, удалось ли могучим и красивым млекопитающим найти выход в устья, но я надеюсь, что их вековое чутьё не подведёт», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита Станислава в Баренцевом море в районе села Териберка. Кит запутался в остатках сетей. После нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на верёвку, которая сдавливала шею и рот животного.