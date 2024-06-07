Москва, 7 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про скандал из-за храпа в электричке, летний праздник с Дедом Морозом и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из х/ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР С голубем

Центральный федеральный округ

Можно ли упасть с четырнадцатого этажа и выжить? Это кажется маловероятным, но — да. Такое удалось жителю столицы, который упал в короб для кондиционера. Там его заметили соседи и вызвали МЧС. Мужчина оказался настолько пьян, что не смог ничего объяснить, удивляется «Москва. Городовой». Но праздновать второй день рождения он может вполне.

В подмосковном поселке Тучково двое мужчин обокрали частный дом. Наворованное спрятали неподалеку, а затем почему-то решили вернуться на место преступления и выпить. Отметить, так сказать, успех. Выпили. Поссорились. Один уснул прямо в доме, другой ушел. Первого разбудила полиция, второго она же задержала рядом с краденым. «История, достойная пера О. Генри», — считают «Новости Замкадья».

На станции Костромского водоканала поймали попавшего в насос огромного сома. Взвесили. В рыбе оказалось шестьдесят килограммов. «Сколько времени он жил в трубах и есть ли еще там подобные ему особи — остается загадкой. Страшно представить, какие еще существа плавают в Волге», — пугает читателя «ЧП Кострома».

Орловская область увеличила такой необычный вид экспорта как гречневую лузгу, т.е. шелуху от гречки. Ее продают в Китай, Корею и Латвию. За пять месяцев года экспортировано около 3000 тонн — в два раза больше, чем год назад, радуется «Орлиный взор». Для чего нужна лузга? Ею набивают подушки и накидки для автомобилей, на шелухе выращивают грибы, используют в качестве топлива и в черной металлургии. Вещь не менее полезная, чем гречка.

Северо-Западный федеральный округ

В Приморском районе Санкт-Петербурга возникла забавная ситуация. Saintpgo пишет: рано утром женщина вышла во двор с тряпкой и помыла все машины на парковке. На удивленные вопросы соседей ответила: «Нечего делать! Муж спит, скоро на дачу».

В заказнике «Сестрорецкое болото» на окраине Петербурга волонтеры перенесли через дорогу более 17,5 тысячи серых жаб во время их сезонной миграции. «Ночной губернатор» считает, что это очень перспективная тема, вокруг которой можно вырастить кучу всего интересного от тематического мерча до праздника или особого направления волонтерства. Например, под лозунгом: «Помоги царевне-жабе найти своего суженого».

В Архангельске впервые устроят масштабный праздник для выпускников по примеру Петербурга: «Алые паруса на Двине». «Дед Помор» узнал, что в программе ожидается грандиозный парад яхт с алыми парусами. Правда, не ночной, как в Петербурге, а дневной.

Тем временем в Териберке готовятся спасти краснокнижного кита. По словам «Полярного дозора», горбатый кит запутался в остатках сетей и не может открыть рот полностью. Ради его спасения вызваны специалисты с другого края страны — с Сахалина. Пока на Териберке отслеживают передвижение кита.

Приволжский федеральный округ

А в Энгельсе Саратовской области спасателей вызвали на помощь… голубю-неудачнику, который застрял в проводах. «Новости Саратов» узнали, что птица провисела вниз головой не один час. Только с помощью автовышки его смогли вызволить из западни.

Жители самого Саратова перепугались от большого числа кузнечиков, решив, что в область пришла саранча и быстро сожрет все растения. «Шорохи Кумыски» рассказывают, что успокаивать горожан пришлось местному Минсельхозу, который провел ликбез и объяснил разницу между саранчой и кузнечиками: последние едят не растения, а тлей и гусениц, поэтому от них больше пользы, чем вреда.

В Перми придумали способ получения противогрибкового масла из борщевика. «Теперь у краевого минсельхоза есть хорошая отговорка — не боремся с борщевиком, чтобы сделать больше противогрибкового масла», — шутит «Пермский глобус».

Южный федеральный округ

Волгоградцам в тридцатиградусную жару случайно включили отопление. Это произошло в половине квартир одной из пятиэтажек. Пострадавшие — полторы сотни людей. Они тщетно пытаются дозвониться до управляющей компании. Аварийная диспетчерская тоже не подает признаков жизни, печалится «Страновед».

В том же Волгограде состоялся суд над создателями «порно-шоу». «Новости Волгограда» пишут, что трое мужчин тайком снимали секс квартирантов и за деньги транслировали его онлайн за рубеж. Теперь им предстоит провести три с половиной года в колонии общего режима. По данным суда, на трансляциях фигуранты заработали 3 млн рублей.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Железноводске пригрозили отключить и спустить фонтан, если в нем не перестанут купаться дети. Stavropolie26 пишет, что после таких водных процедур у детей возникает аллергия, так как в воду добавляются химикаты для прочистки форсунок.

Уральский федеральный округ

Скандал из-за громкого храпа произошел в курганской электричке. Мужчина задремал, а проснулся от того, что охранник электрички разбудил его со словами, что уж очень тот громко храпит. Мужчина обиделся, написал жалобу, сообщает «Екатское чтиво». Прокуратура уже составила исковое заявление. А сотрудники поезда уверяют, что правы: мол, мужчина настолько сильно храпел, что некоторые пассажиры пересели со своих мест.

Сибирский федеральный округ

В алтайском селе Нижнечуманке необычно отметили День детей: с Дедом Морозом. По сюжету, он помогает детям спастись от коварной Бабы-Яги. Ну и что с того, что он зимний персонаж? По мнению «Баевского голоса», такой первый день лета надолго запомнится детям.

Дальневосточный федеральный округ

В Южно-Сахалинске приятели закрыли соседа в квартире, чтобы не вышел на прогулку. Это не остановило двух его знакомых девушек, которые вызвали автовышку, чтобы вызволить друга и погулять. К окну южносахалинца подвели люльку, он аккуратно в нее залез, благополучно спустился на землю и пошел гулять, передает «АСТВ. ру».

В школе в Магадане нашли салон красоты. Он работал в спорткомплексе почти четыре месяца. Теперь его закрыли, а руководству школы грозит статья об административном правонарушении. «Они просто хотели нести в этот мир не только знания, но и красоту», — шутит «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 14 июня.