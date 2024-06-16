Мурманск, 16 июня, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита Станислава, который в начале июня запутался в рыболовных сетях в Баренцевом море в районе села Териберка. Об этом 16 июня сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Станислав спасён! Удалось снять верёвку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», — написала она.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895922" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Радионова добавила, что операция прошла успешно, сети на ките больше нет.

Как передавало ИА Регнум, в начале июня горбатый кит запутался в остатках сетей, он не мог открыть рот полностью. Ради его спасения вызвали специалистов с другого края страны — с Сахалина. В Териберке в это время отслеживали передвижение кита.

В феврале группа краснокнижных косаток попала в ловушку в японских территориальных водах на севере страны. Млекопитающие оказались заблокированы в дрейфующем льду у побережья острова Хоккайдо и не смогли выйти на открытую воду.