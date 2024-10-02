Москва, 2 октября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею студентов, разработавших дрон для военкоров, так как работа журналистов в зоне спецоперации станет безопаснее.

РИА Новости/Валерий Шарифулин

Молодые люди рассказали президенту, что разрабатывают беспилотник для военкоров. В основе разработки лежат задачи по съёмке фото, видео и записи звука в условиях боевых действий. По словам разработчиков, с ними уже связалась компания, которая заинтересовалась этим проектом. Сейчас дрон дорабатывают.

«Работа военных корреспондентов, как мы знаем, связана с большим риском. И если этот риск будет минимизирован в результате применения вашей техники — это очень здорово», — заявил российский лидер во время посещения индустриального парка «Руднево», где глава государства в среду, 2 октября, пообщался со студентами колледжей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 октября прибыл в индустриальный парк «Руднево» на открытие колледжа для операторов БПЛА. Там он пообщался со студентами колледжей, специализирующимися на сборке и управлении беспилотниками. Российский лидер отметил, что современные дроны коренным образом изменили принципы ведения боевых действий. Так, скорость российских БПЛА достигает значений в 300, 500 и даже 700 км в час.