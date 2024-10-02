Москва, 2 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Современные беспилотные системы коренным образом изменили принципы ведения боевых действий. Об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин во время беседы со студентами колледжей, специализирующимися на сборке и управлении беспилотниками.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Современные беспилотные летательные аппараты, они и скорость большую набирают, и двигатели у них появляются очень мощные, и дальность действия», — сказал Путин.

Скорость беспилотников, выпускаемых российским ОПК, достигает значений в 300, 500 и даже 700 км в час. По словам главы государства, подобные системы способны выполнять задачи армейской боевой авиации и противодействовать крупным летательным аппаратам.

Российский лидер назвал перспективным направление разработок беспилотных систем и выразил студентам благодарность за то, что они изучают технологии БПЛА, позволяющие сохранить жизни участникам СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Путин прибыл в индустриальный парк «Руднево» на открытие колледжа для операторов БПЛА. Открытие колледжа приурочено ко Дню среднего профессионального образования. В этом учебном году подготовку в «Руднево» смогут пройти 3 тыс. студентов из 15 колледжей Москвы. Занятия будут проводить 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников предприятий — резидентов парка.

19 сентября глава государства отметил, что специальная военная операция подтвердила эффективность многоцелевого использования БПЛА на фронте. Важность беспилотных систем теперь понятна всему мировому сообществу, подчеркнул он.

Глава государства сообщил о планах в 2024 году увеличить выпуск беспилотников в 10 раз. До конца года Вооружённые силы России получат порядка 1,4 млн различных дронов. При этом российский лидер призвал искать средства поражения беспилотных летательных аппаратов для защиты военных и гражданских объектов страны.