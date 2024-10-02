Москва, 2 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Строители приступили к прокладке правого перегонного тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» Рублево-Архангельской линии метро. Об этом 2 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый участок объединят с уже существующим от «Делового центра» до «Шелепихи», который ранее функционировал в составе Большой кольцевой линии.

«Тоннелепроходческий щит «София» начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции «Звенигородская» на глубине 23 метров. Далее он пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции «Шелепиха» Рублево-Архангельской линии», — процитировал Ефимова официальный портал мэра.

Диаметр «Софии» составляет шесть метров. Ранее щит использовали во время строительства оборотных тупиков за станцией «Деловой центр», а также при соединении станций «ЗИЛ» и «Крымская» Троицкой линии метро.

Общая длина перегона между «Звенигородской» и «Шелепихой» составит 553 м, «София» пройдет 349 м до демонтажной камеры за станцией «Шелепиха». Оставшиеся 204 м строители пройдут горным способом.

Станция «Звенигородская» откроется в районе Хорошёво-Мнёвники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в столице начали строить новую станцию метро «Рублёво-Архангельское» на территории умного города «СберСити» на западе города. Она войдёт в третий участок строящейся Рублёво-Архангельской линии. Всего откроются десять станций.

Рублёво-Архангельская линия пройдёт от станции «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД — с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Первые две станции будущей ветки были открыты ещё в 2018 году. Это «Деловой центр» и «Шелепиха».