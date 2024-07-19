Москва, 19 июля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф дали старт строительству новой станции метро «Рублёво-Архангельское» на территории умного города «СберСити» на западе города, сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Сообщается, что новая станция входит в третий участок строящейся Рублёво-Архангельской линии столичного метро. В дальнейшем в её составе появятся десять станций.

Благодаря появлению станции «Рублёво-Архангельское» повысится транспортная доступность современного микрорайона СберСити. Помимо жилых кварталов, в нём появятся деловые центры, общественные пространства, а также детские сады, школы, поликлиники и другие социальные объекты, — отметил мэр столицы.

На данный момент в Рублёво-Архангельской пойме строится деловой центр. По словам Сергея Собянина, на фоне этого необходима надёжная транспортная инфраструктура, которая обеспечит деятельность всего нового района.

«Поэтому здесь будет построена дополнительная автомагистраль с мостом. И сегодня закладываем третью очередь Рублёво-Архангельской ветки метро, которая придет прямо в центр этого района», — заявил он.

Отмечается, что Рублёво-Архангельская линия пройдёт от станции «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД — с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филёвскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Первые две станции будущей ветки были открыты ещё в 2018 году. Это «Деловой центр» и «Шелепиха».

В 2021 году началось создание двух пусковых комплексов Рублёво-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой Рощи», общая протяжённость которых составила 12,7 километра. На данный момент продолжается строительство станций «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».