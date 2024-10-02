Екатеринбург, 2 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Один из пострадавших при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончался по дороге в больницу, сообщил 2 октября Telegram-канал SHOT.

МЧС России. Кадр из видео

«Мужчина пытался сам потушить пожар в гримёрке и спасти заблокированных на этаже людей, среди которых были дети», — сообщил источник.

Пожар вспыхнул 2 октября в театре на улице Ленина, загорелись вещи на площади 15 кв. м в помещении на четвёртом этаже. На место ЧП выехали 36 пожарных и 12 единиц спецтехники.

По данным МЧС России, специалисты ликвидировали открытое горение. Им удалось спасли шесть человек. Всего эвакуировали 105 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября пожар вспыхнул в семи кафе, расположенных вплотную друг к другу на Складочной улице в Бутырском районе Москвы. Внутри одноэтажного здания находилось множество газовых баллонов. В МЧС сообщили, что пожар удалось ликвидировать на площади 30 кв. м.