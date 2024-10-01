Москва, 1 октября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. На Складочной улице в Бутырском районе Москвы произошёл пожар в семи кафе, расположенных вплотную друг к другу. Об этом 1 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что внутри одноэтажного здания находилось множество газовых баллонов. Пламя стало переходить с одного заведения на другое.

В МЧС Москвы сообщили, что пожар удалось ликвидировать на площади 30 кв. м. Для тушения были проложены две магистральные линии, работали четыре ствола. Специалистам пришлось вскрывать кровлю. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о возгорании в одном кафе. К месту инцидента направили 21 пожарного и шесть единиц техники.

20 июля пожар произошёл в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Горение наблюдалось на пятом этаже в помещении кафе, в вентиляционной вытяжке. В ликвидации пожара участвовали 19 сотрудников МЧС, были задействованы четыре единицы техники.