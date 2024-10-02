Москва, 2 октября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Инженерные части войсковой группировки «Север» Вооружённых сил России создают укрепления для бойцов в Курской и Белгородской областях. Об этом рассказал российский офицер с позывным Турист.

Павел Лисицын/РИА Новости

Офицер объяснил, что укреплённые позиции нужны для резервов или для отвода подразделений в рамках ротаций. На оборудованных рубежах противнику сложней наблюдать за бойцами.

«Это вовсе не означает, что мы готовимся к обороне. Скорее даже наоборот, мы готовимся к наступлению и полному освобождению русской земли. Сапёр копает всегда — и в наступлении, и в обороне», — процитировал его 2 октября телеканал RT.

Турист подчеркнул, что это плановая подготовка оборонительных линий. С них потом российские солдаты смогут быстрей добраться до заданных районов. Военнослужащие инженерных подразделений осознают, что их работа помогает сохранить жизни бойцам, добавил офицер.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Они пытаются прорваться вглубь региона, но российские бойцы остановили противника в приграничье и выдавливают его с территории РФ. По данным на 1 октября, украинские войска на этом направлении потеряли более 19,2 тыс. военных.

Также ВСУ регулярно наносят удары по Белгородской области. В ночь на 2 октября российские бойцы обезвредили в регионе шесть беспилотников ВСУ.