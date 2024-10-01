Москва, 1 октября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. России не до конца понятно, какие угрозы Эстония и Финляндия имеют в виду, когда говорят о планах установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе и закрыть его для российских судов. Об этом 1 октября сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Не совсем понятно, какие угрозы имеют в виду финские и эстонские власти, но исходим из того, что в данном вопросе они будут строго придерживаться норм международного права», — заявили «РИА Новости» в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заметили, что возможные подобные шаги Финляндии и Эстонии являются их суверенным правом, но тем не менее, в соответствии с положениями Конвенции ООН по морскому праву, они не могут препятствовать судоходству в регионе.

Вместе с тем в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что если в планы Эстонии и Финляндии входит полная блокада Финского залива для российского судоходства, то Москва расценит это как очевидное нарушение международного морского права и как одностороннюю меру дискриминационного характера в отношении конкретного государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью Helsingin Sanomat предположил, что Хельсинки и Таллину необходимо разработать план по полному запрету движения российского флота в Балтийском море. Мерило упомянул, что закрытие Финского залива может произойти в случае возникновения опасности, но не объяснил, в чём эта опасность может состоять.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал подобные планы чушью и глупостью и подчеркнул, что ограничить российское судоходство в Балтийском море не удастся никакими мерами или законами.