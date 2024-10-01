Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, семь пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве на проспекте Иерусалим. Об этом 1 октября сообщила газета Times of Israel со ссылкой на источники в полиции.

Андрей Широков/ТАСС

«Еще несколько человек ранены. Двое террористов, совершивших нападение, были нейтрализованы», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, полиция Израиля в Telegram-канале сообщила, что в ходе стрельбы в Тель-Авиве пострадали несколько человек. Стрелявшие были ликвидированы.

Портал News1 сообщил, что ранения получили не менее 10 человек, четверо находятся в критическом состоянии. Им на помощь пришли парамедики.