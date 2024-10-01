В Тель-Авиве ликвидировали двух боевиков, устроивших стрельбу
Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Полиция ликвидировала двух боевиков, устроивших 1 октября стрельбу в арабском районе Тель-Авива Яффо, сообщила израильская газета Yedioth в Telegram-канале.
«Представитель полиции: оба террориста ликвидированы», — говорится в сообщении.
Ранее полиция Израиля в Telegram-канале сообщила, что в ходе стрельбы в Тель-Авиве пострадали несколько человек.
Как передавало ИА Регнум, портал News1 сообщил, что ранения получили не менее 10 человек, в том числе четверо находятся в критическом состоянии. Им на помощь пришли парамедики.
В июле в Тель-Авиве взорвался грузовик, погиб один человек. Как установила полиция, в машину заложили взрывное устройство. Предположительно, устройство сработало преждевременно.