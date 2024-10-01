Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Полиция ликвидировала двух боевиков, устроивших 1 октября стрельбу в арабском районе Тель-Авива Яффо, сообщила израильская газета Yedioth в Telegram-канале.

Global Look Press/JINI/XinHua

«Представитель полиции: оба террориста ликвидированы», — говорится в сообщении.

Ранее полиция Израиля в Telegram-канале сообщила, что в ходе стрельбы в Тель-Авиве пострадали несколько человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920080" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Неизвестные открыли стрельбу в Тель-Авиве

Как передавало ИА Регнум, портал News1 сообщил, что ранения получили не менее 10 человек, в том числе четверо находятся в критическом состоянии. Им на помощь пришли парамедики.

В июле в Тель-Авиве взорвался грузовик, погиб один человек. Как установила полиция, в машину заложили взрывное устройство. Предположительно, устройство сработало преждевременно.