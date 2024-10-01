Стрельба произошла в арабском районе Тель-Авива, есть жертвы
Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в арабском районе Тель-Авива Яффо, передал 1 октября портал News1.
«10 человек получили ранения, в том числе четверо — в критическом состоянии», — говорится в сообщении.
Парамедики оказывают им помощь.
По его данным, два террориста открыли огонь по пешеходам. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели. Обоих террористов ликвидировали.
Израильские СМИ пишут, что террористы совершили нападение с применением огнестрельного оружия — они отрыли огонь из винтовки М16.
Полиция Израиля подтвердила в Telegram-канале инцидент со стрельбой в Тель-Авиве. В заявлении говорится, что недавно поступило сообщение о перестрелке в Яффо, есть пострадавшие. По данным полиции, есть подозрение, что это был теракт.
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года у полицейского участка в Старом городе Иерусалима произошла стрельба, несколько человек получили ранения, подозреваемый был ликвидирован. Ранения в ходе перестрелки получили два сотрудника израильской полиции.