Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. По меньшей мере 10 человек пострадали при стрельбе в арабском районе Тель-Авива Яффо, передал 1 октября портал News1.

Global Look Press/Cindy Riechau/dpa

«10 человек получили ранения, в том числе четверо — в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Парамедики оказывают им помощь.

По его данным, два террориста открыли огонь по пешеходам. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели. Обоих террористов ликвидировали.

Израильские СМИ пишут, что террористы совершили нападение с применением огнестрельного оружия — они отрыли огонь из винтовки М16.

Полиция Израиля подтвердила в Telegram-канале инцидент со стрельбой в Тель-Авиве. В заявлении говорится, что недавно поступило сообщение о перестрелке в Яффо, есть пострадавшие. По данным полиции, есть подозрение, что это был теракт.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920076" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Неизвестные открыли стрельбу в Тель-Авиве

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года у полицейского участка в Старом городе Иерусалима произошла стрельба, несколько человек получили ранения, подозреваемый был ликвидирован. Ранения в ходе перестрелки получили два сотрудника израильской полиции.