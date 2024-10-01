Белгород, 1 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Депутат областной думы от Валуйского округа Белгородской области Сергей Попов вступил в ряды отряда «Барс-Белгород». Об этом 1 октября сообщило правительство региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

Белгородская областная дума Сергей Попов (справа) во время личного приема граждан

Ранее мужчина стал одним из первых членов территориальной обороны в своём городском округе. С ним поддержку жителям оказывал и его сын. Когда было принято решение о создании отряда «Барс-Белгород», Попов тоже не сомневался в своём выборе.

«Большое спасибо нашему губернатору за то, что он поддержал создание отряда в регионе. Это мудрейшее решение с его стороны, и я как человек, как патриот Белгородчины и малой родины — Валуек незамедлительно принял решение и написал рапорт, уже прошёл медкомиссию и вчера в военкомате подписал контракт», — рассказал депутат.

Решение вступить в отряд поддержали супруга и сын. Выбранный позывной Ледокол, по их мнению, в полной мере отражает характер Попова. Сам он уже проходит обучение и боевое слаживание в специальном центре. После депутат получит назначение в Валуйках и будет служить.

В отряд принимаются мужчины возрастом от 18 до 60 лет без медицинских противопоказаний и в хорошей физической форме. Все бойцы предварительно участвуют в боевых стрельбах, изучают тактику и методы противодействия беспилотникам, а также проходят медицинскую подготовку.

Как сообщало ИА Регнум 14 сентября, в Белгородской области продолжает вестись подготовка формирования нового добровольческого отряда «Барс-Белгород». Доброволец с позывным Наум рассказал, что из-за появления у Вооружённых сил Украины (ВСУ) беспилотников нового поколения будет меняться тактика ведения боя. Именно поэтому обучение российских добровольцев включит в себя тему борьбы с современными дронами в полевых условиях. Он добавил, что теперь вся работа его сослуживцев будет рассчитана с учётом того, что присутствуют FPV-дроны.