Добровольцы отряда «Барс-Белгород» рассказали о подготовке формирования
МО РФ рассказало о подготовке нового добровольческого отряда «Барс-Белгород»
Москва, 14 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Белгородской области продолжает вестись подготовка формирования нового добровольческого отряда «Барс-Белгород», сообщили 14 сентября в Министерстве обороны России.
«Бойцы выполняют стрельбы из различного вооружения, отрабатывают действия в составе подразделений в условиях боевой обстановки», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.
Доброволец с позывным Наум рассказал, что из-за появления у ВСУ беспилотников нового поколения будет меняться тактика ведения боя. Именно поэтому обучение российских добровольцев включит в себя тему борьбы с современными дронами в полевых условиях. Он добавил, что теперь вся работа его сослуживцев будет рассчитана с учётом того, что присутствуют FPV-дроны.
Доброволец также рассказал, что подготовка состоит из всех пунктов ведения боя, а также организации управления при выполнении боевых задач. Особое внимание инструкторы уделяют оказанию первой помощи раненым.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований.
Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что рост числа желающих заключить контракт на службу в рядах российской армии является свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг задач спецоперации.
Так, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинформировал, что добровольческие отряды «Барс» создают в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях. Эти формирования должны стать важным звеном в поддержании правопорядка на территории регионов.