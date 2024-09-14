Москва, 14 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Белгородской области продолжает вестись подготовка формирования нового добровольческого отряда «Барс-Белгород», сообщили 14 сентября в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Бойцы выполняют стрельбы из различного вооружения, отрабатывают действия в составе подразделений в условиях боевой обстановки», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Доброволец с позывным Наум рассказал, что из-за появления у ВСУ беспилотников нового поколения будет меняться тактика ведения боя. Именно поэтому обучение российских добровольцев включит в себя тему борьбы с современными дронами в полевых условиях. Он добавил, что теперь вся работа его сослуживцев будет рассчитана с учётом того, что присутствуют FPV-дроны.

Доброволец также рассказал, что подготовка состоит из всех пунктов ведения боя, а также организации управления при выполнении боевых задач. Особое внимание инструкторы уделяют оказанию первой помощи раненым.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что рост числа желающих заключить контракт на службу в рядах российской армии является свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг задач спецоперации.

Так, заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинформировал, что добровольческие отряды «Барс» создают в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях. Эти формирования должны стать важным звеном в поддержании правопорядка на территории регионов.