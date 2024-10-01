Москва, 1 октября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Отказ дать взятку и соответствующее заявление об этом дают возможность получить в деле статус потерпевшего. К такому заключению во вторник, 1 октября, пришёл Конституционный суд (КС) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«1 октября 2024 года Конституционный суд РФ подтвердил право получения статуса потерпевшего для лица, отказавшегося от предложения дать взятку и сообщившего об этом в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте инстанции.

Поводом к проверке части 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ стала жалоба жителя Таганрога Александра Ткаченко. Мужчина подозревался в хищении металлолома. Чтобы избежать уголовного преследования, ему предложили дать сотруднику полиции взятку в размере 2,5 млн рублей. После этого Александр сообщил о факте вымогательства. Он принимал участие в оперативно-разыскных мероприятиях, а в суде выступал как свидетель. Однако суд отказался признать Ткаченко потерпевшим.

Конституционный суд рассмотрел дело и признал Ткаченко потерпевшим, а также отправил его дело на пересмотр уже в новом статусе. Суд решил, что действующее правовое регулирование не предполагает отказа в признании этого лица потерпевшим от преступления только в силу того, что основным и непосредственным объектом противоправного деяния выступают интересы публичной власти и государственной службы, поскольку они не могут рассматриваться отстранённо от интересов личности, прав и свобод конкретного человека, которому причиняется вред противоправным поведением должностного лица.

Как сообщало ИА Регнум, Конституционный суд 23 сентября запретил включать надбавку учителям за переработки в состав зарплаты, не превышающей МРОТ (минимальный размер оплаты труда).

В июле Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных в регионах исключительной мерой, возможной только в том случае, если они представляют опасность для человека.